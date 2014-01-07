العراق يواصل العملية العسكرية لتطهير أرضه من الإرهاب

قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مواصلة العمليات العسكرية الجارية في محافظة الأنبار غرب البلاد "حتى تطهير أرض العراق من الإرهاب".

وأكد المجلس في بيان صدر باتفاق جميع الوزراء على "دعم الجيش والأجهزة الأمنية والعشائر الغيورة في مواجهتها للجماعات الإرهابية وداعش ومن لف لفهم، وتطهير أرض العراق من دنسهم".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء، نوري المالكي، خلال استقباله سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، إن "طبيعة المواجهة القائمة حالياً بين القوات المسلحة وأبناء العشائر والأهالي في محافظة الأنبار وبقية المناطق من جانب والإرهابيين من جانب آخر".

وأكد أن "المعركة التي يخوضها العراق مع الإرهاب هي معركة العالم أجمع الذي يشعر بالتهديد من هذا الإرهاب والتطرف".

ودعا إلى "صدور بيان واضح من مجلس الأمن يدعم معركة العراق ضد الإرهاب، ويحذر الدول والجهات الداعمة له من مغبة الاستمرار في هذا النهج الذي يزعزع الأمن والاستقرار الدوليين".

وطالب العراقيين بالوقوف موحدين إزاء هذا التهديد أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً "أنهم لن يتراجعوا حتى نهاية الإرهاب".

وتعيش مدينتا الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار، أعمال عنف هي الأسوأ التي تشهدها محافظة الأنبار التي تتشارك مع سوريا بحدود تمتد لنحو 300 كلم، منذ سنوات، وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون على مدن كبرى منذ اندلاع موجة العنف الدموية التي تلت الاجتياح الأميركي عام 2003.