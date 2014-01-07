واشنطن تؤكد مساندتها لجهود العراق في محاربة القاعدة

قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للتعبير عن مساندة الولايات المتحدة لجهود العراق في محاربة الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، وهي رسالة أكد عليها بايدن في محادثة هاتفية أخرى يوم الاثنين مع أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال البيت الأبيض في بيان "عبر نائب الرئيس عن القلق على العراقيين الذين يتعرضون للأذى على أيدي الإرهابيين، وأشاد بالتعاون الأمني في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن العراقية والقوى المحلية والعشائر في محافظة الأنبار".

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقوم بتسريع مبيعاتها من العتاد العسكري وتعجل بتسليمها للعراق لمساعدته على محاربة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام التابعة للقاعدة.

وكان مقاتلون من الدولة الإسلامية في العراق والشام عززوا سيطرتهم في محافظة الأنبار العراقية واستولوا الأسبوع الماضي على مواقع في الرمادي وأجزاء كبيرة من الفلوجة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أشاد في محادثته مع النجيفي بالتعاون في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن العراقية وزعماء السنة المحليين والوطنيين من العشائر في جهود محاربة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأضاف البيان "ناقش الاثنان أفضل السبل للحفاظ على التعاون الذي تم في الآونة الأخيرة وتوطيده بين العشائر السنية والحكومة العراقية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين إن الولايات المتحدة تتطلع لتزويد العراق بشحنات إضافية من صواريخ هيل فاير بحلول الربيع القادم على أقرب تقدير.

وأضاف قوله "إننا نعمل بشكل وثيق مع العراقيين لوضع إستراتيجية شاملة لعزل الجماعات التي تنتمي للقاعدة وقد شهدنا بعض النجاحات

المبكرة في الرمادي".

وقال كارني "هذا الوضع ما زال مائعا ومن السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأنه، لكننا نقوم بتسريع مبيعاتنا الخارجية من العتاد العسكري".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود العراق أيضا بعشر طائرات استطلاع دون طيار من طراز سكان ايجل في الأسابيع القادمة، و48 طائرة

من طراز رافين في وقت لاحق هذا العام لمساعدته في ملاحقة الجماعات التابعة للقاعدة.

وقال كارني إن الولايات المتحدة سلمت العراق أيضا ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز بل 1 إيه-407 في ديسمبر ليصل مجموع طائرات الهليكوبتر التي تم بيعها وتسليمها للعراق إلى 30.