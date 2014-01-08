أردوغان يحاول التقرب من الجيش ومواجهة نفوذ "كولن"

تقرب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من الجيش الذي يصنفه حتى الآن في خانة الأعداء. وقال قبيل مغادرته في جولة آسيوية قبل أيام، إنه على استعداد لإعادة المحاكمات في قضيتين أخيرتين عرفتا بـ"يد المطرقة" و"ارغينيكون"، وحكم فيهما على مئات الضباط بالسجن بعد إدانتهم بالسعي لقلب نظام الحكم، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء.

وفي انعكاس غير متوقع البتة لفضيحة الفساد التي تهز تركيا وفي محاولة للتصدي لمن يتهمهم بالسعي إلى الإطاحة به، قال أردوغان، الأحد: "ليس عندي أي اعتراض على إجراء محاكمات جديدة شرط أن تكون على أساس قانوني"، مضيفاً "نحن على استعداد للقيام بما في وسعنا للتوصل إلى ذلك".

ومهد يلسين اكدوغان، المستشار المقرب من أردوغان، الدرب أمام رئيس الوزراء بقوله في تصريحات للصحف: إن العسكريين القابعين في السجن هم ضحايا "مؤامرة" حاكها القضاة ذاتهم المكلفون بالتحقيق في قضية الفساد التي تهدد السلطة.

وتلقت قيادة الجيش التركي الرسالة، واقتنصت الفرصة السانحة لإعادة الأهلية لضباطها، وتقدمت بطلب مراجعة أحكام القضيتين بداعي أن الأدلة التي أدين بها الضباط "تم التلاعب بها".

ولا يشكك المراقبون في أن هذه التحركات هي نتيجة مباشرة للحرب المفتوحة المستمرة منذ أسابيع بين أردوغان وجماعة فتح الله كولن الإسلامية القوية.

وحتى وإن لم تتم الإشارة إليها بالاسم، فإن أردوغان يشتبه في أن جماعة كولن تقف وراء توقيف 20 رجل أعمال ونواباً مقربين من الحكم، واستقالة ثلاثة وزراء وتعديل وزاري كبير.

وقبل تعكير صفو العلاقات بينهما، خصوصاً بسبب غلق مدارس الجماعة الخاصة والمتخصصة في الدعم المدرسي، فإن جماعة كولن وأردوغان كانتا حليفتين، خصوصاً ضد الجيش.

وسيطرت المؤسسة العسكرية التركية ذات التقاليد العلمانية، لفترة طويلة على الحياة السياسية في البلاد، ولم تنظر بعين الرضا لتولي حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية الحكم منذ 2002.

وكان الجيش وراء ثلاثة انقلابات في 1960 و1971 و1980، وأجبر أول حكومة إسلامية للبلاد على الاستقالة في 1997.

وتمكن أردوغان، مستفيداً من نفوذ جماعة كولن في الشرطة والقضاء، من ضبط الجيش بفضل سلسلة من عمليات التطهير والمحاكمات بتهم محاولات انقلاب ليست كلها مدعمة بإثباتات قوية، وكانت موضع انتقاد المعارضة.