الصحوة: العشائر والشرطة يسيطران على 90% من الرمادي

قال الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق إن أبناء العشائر والشرطة العراقية يسيطران على 90% من مدينة الرمادي، مؤكداً أن العشائر هي من اختارت عدم تدخل الجيش العراقي في المعارك ضد "داعش".

وأضاف رئيس مؤتمر صحوة العراق في لقاء سابق مع "العربية" أن تنظيم داعش أصبح محاصراً في الرمادي، مشيرا إلى أن القوات الأمنية وأبناء العشائر قامت بقطع خط الإمداد على داعش.

وعلى صعيد متصل، دعا تنظيم "داعش" أنصاره في الفلوجة إلى القتال وعدم إلقاء السلاح، متعهدا بالعودة إلى الأماكن التي انسحب منها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم "داعش" قوله إن المعركة في العراق والشام واليمن واحدة، داعيا السياسيين السنة إلى الانسحاب من العملية السياسية، كما طالب الجنود وعناصر الشرطة وقوات الصحوة إلى تسليم أسلحتهم لمقاتلي التنظيم.