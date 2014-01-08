قضية الفساد تطيح بـ16 رئيسا لمديريات الشرطة في تركيا

واصلت الحكومة التركية الأربعاء حملة التطهير في أجهزة الشرطة الوطنية على خلفية قضية الفساد التي تزعزعها بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في 16 محافظة على ما أوردت وكالة أنباء "دوغان".

وفي عداد الذين أقيلوا بموجب مرسوم صادر عن وزارة الداخلية، رؤساء مديريات الشرطة في مدن كبرى عدة مثل أنقرة وأزمير (غرب) وأنطاليا (جنوب) وديار بكر (جنوب شرق).

كذلك تمت إقالة مساعد قائد الأمن الوطني بحسب الوكالة.

ومنذ حملة الاعتقالات الأولى في 17 نوفمبر تم تسريح مئات من الشرطة من ذوي المراتب العليا.

وأمس الثلاثاء فقط تم تسريح ما لا يقل عن 350 شرطياً في أنقرة.