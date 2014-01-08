جوبا ترفض طلب المتمردين إطلاق سراح المعتقلين

رفض جنوب السودان مطلب المتمردين الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين السياسيين، يأتي هذا فيما تستأنف اليوم محادثات السلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتوصل إلى حل لوقف النزاع في جنوب السودان.

فقد أبلغ رئيس جنوب السودان سلفا كير المفاوضين عند زيارتهم له، بأنه لن يقوم بالإفراج عن المحتجزين ما لم تنته الإجراءات القانونية.

وقال وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات نيال دينق نيال: "سأخبركم بما قاله الرئيس سلفا كير للمفاوضين.. إنه لن يتم الإفراج عن المحتجزين على الفور، لكن سيسعده ذلك شريطة الانتهاء أولاً من الإجراءات القانونية الواجبة".

إصرار جوبا على استكمال التحقيق مع المحتجزين، قوبل باستهجان كبير من وفد المتمردين واعتبروه تدميراً لعملية التفاوض الرامية لإنهاء العنف.

مصادر دبلوماسية قريبة من محادثات أديس أبابا قالت إن المفاوضات ستستأنف اليوم بعد عودة مبعوثي "إيجاد" من جوبا.

وتوقع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان نزوح 350 ألف شخص من دولة جنوب السودان إلى السودان هرباً من القتال الدائر هناك، ويأتي هذا مع إعلان الرئيس السوداني عمر البشير استعداد بلاده لاستقبال النازحين، مشيراً إلى أن أي مشكلة تحدث في جنوب السودان تنعكس على الخرطوم.