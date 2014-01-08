مقتل ناشط فلسطيني بنيران طائرة إسرائيلية شرقي غزة

أعلن مصدر طبي فلسطيني، الأربعاء، عن مقتل ناشط فلسطيني بنيران طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، لوكالة فرانس برس إن المقاوم محمد سلامة العجلة من حي الشجاعية البالغ من العمر32 عاماً قُتل صباح اليوم الثلاثاء في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن الناشط محمد سلامة العجلة قُتل في قصف استهدفه أثناء تأدية عمله الجهادي شرق مدينة غزة.

وتوعّدت الحركة بأن "دماء الشهداء لن تذهب هدراً"، مجددة "تمسّكها في نهج الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة".

غير أن الجيش الإسرائيلي استبعد أن يكون الناشط قُتل في عملية لقواته.

وقالت متحدثة باسم الجيش: "لم نضرب غزة اليوم، ولم نتبلغ بأي حادث شاركت فيه دبابات ولا بأي إطلاق نار آخر".