4 قتلى في تحطم مروحية شرق بريطانيا

قتل أربعة أشخاص في تحطم مروحية شرق بريطانيا الثلاثاء بحسب ما أعلنت شرطة منطقة نورفولك الساحلية، والتي أوضحت أن الحادث وقع في "قطاع كلاي"، حيث عزلت المنطقة عن محيطها على مسافة 400 متر.

ولم تؤكد الشرطة معلومات أوردتها وسائل الإعلام مفادها أن المروحية من طراز "اتش اتش-60 بايق هوك" تابعة للجيش الأميركي وكانت تقوم بتدريبات عادية.

يشار إلى أن هناك قاعدة لسلاح الجو الأميركي في راف لايكنهيث بمنطقة سوفولك المجاورة.

وقال متحدث باسم القاعدة الأميركية إن سلاح الجو "يعمل على الحادث" الذي وقع خلال "عملية تدريب روتينية في المنطقة".

وتشهد بريطانيا حاليا رياحا عاتية مع أمطار غزيرة.