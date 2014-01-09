إصابة فلسطينيين اثنين في غارة جوية إسرائيلية بغزة

أصيب فلسطينيان اليوم الخميس بجروح في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية فلسطينية.

وقال الطبيب أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس لوكالة فرانس برس "أصيب فلسطينيان بجروح بنيران طائرة إسرائيلية من دون طيار فيما كانا يتنقلان على دراجة نارية في شرق خان يونس".

فيما قالت مصادر أمنية فلسطينية إن الجريحين ناشطان بدون أن تحدد المجموعة التي ينتميان إليها.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن قواته الجوية "قصفت إرهابيين في جنوب قطاع غزة كانا على وشك إطلاق صواريخ على إسرائيل".

وكان الجيش أفاد في وقت سابق بـ"إطلاق ثلاث قذائف هاون من غزة على قوات الجيش الإسرائيلي قرب الحاجز الأمني في جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات ولا أضرار.

ويذكر أن ناشطاً من حركة الجهاد الإسلامي قتل يوم الأربعاء في قصف نفذته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة، بحسب مصادر فلسطينية، فيما نفى الجيش الإسرائيلي ذلك.