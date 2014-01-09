بوتين يبحث مع روحاني نووي إيران وملف سوريا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى، وكذلك الأزمة في سوريا، كما أعلن الكرملين.

وأوضحت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن الرئيسين بحثا "القضايا الدولية الراهنة، بما فيها سوريا والتحضيرات لمؤتمر جنيف 2، وتطبيق اتفاقات حول البرنامج النووي الإيراني".

يأتي هذا الاتصال تزامناً مع مباحثات في جنيف بين إيران والاتحاد الأوروبي لوضع تفاصيل تطبيق الاتفاق المرحلي حول البرنامج النووي الإيراني.

وهذا الاتفاق الذي أبرم في 24 نوفمبر في جنيف بين إيران ومجموعة 5+1، ينص على الحد من تخصيب اليورانيوم خلال فترة ستة أشهر، مقابل عدم فرض عقوبات جديدة على إيران طوال الفترة الانتقالية.

ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.

وبخصوص الأزمة السورية، فإنه لم تتم دعوة إيران إلى المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا الذي سيفتتح في 22 يناير في سويسرا.