ذكرى اغتيال ناشطات كرديات تثير مواجهات في تركيا

وقعت مواجهات عنيفة، الخميس، في اسطنبول بين الشرطة التركية ومئات الأشخاص الذين تجمعوا لإحياء ذكرى اغتيال 3 ناشطات كرديات قبل عام في باريس، بحسب شهود.

وتجمع ما يتراوح بين 500 و600 متظاهر كردي، من بينهم عدد من النواب بعيد الظهر أمام مدرسة غلطة سراي في اسطنبول، وهتفوا "نريد العدالة" من أجل الضحايا الثلاث، حيث ما زالت دوافع عمليات الاغتيال مجهولة إلى حد كبير.

وفيما توجه الموكب إلى السفارة الفرنسية، تدخلت قوى الأمن بأعداد كبيرة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.

وفي 9 يناير 2013، قتلت بالرصاص الناشطات الكرديات الثلاث: ساكنة جانسز التي تشكل رمزاً تاريخياً لحزب العمال الكردستاني والمقربة من مؤسسة المسجون عبدالله أوجلان، وفيدان دوغان، وليلى سويليميز، وذلك في مقر مركز المعلومات الكردي في باريس.

وبعد ثمانية أيام من الهجوم، أوقفت الشرطة المواطن التركي عمر غوناي البالغ 30 عاماً، ووجهت له تهمة "تنفيذ اغتيالات على علاقة بمنظمة إرهابية".

وأفاد مدعي باريس أن غوناي كان مكلفاً من طرف حزب العمال الكردستاني بوظيفة سائق ومرافق جانسيز في باريس، لكن الحزب نفى أن يكون غوناي أحد أعضائه.

وتم النظر في عدد من السيناريوهات لتفسير اغتيال الناشطات، منها تصفية حسابات في صفوف الحزب الكردي على خلفية مفاوضات السلام الجارية بين الحزب وتركيا، أو عملية لتيار اليمين القومي المتشدد التركي "الذئاب الرمادية"، أو حتى نتيجة خلاف شخصي، ولا تزال الجريمة غامضة حتى الآن.