5 قتلى في انفجار بمصنع كيمياوي باليابان

قتل 5 أشخاص في انفجار بمصنع "ميتسوبيشي ماتريالز" للكيماويات في غرب اليابان، الخميس، حسب ما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلاً عن الشرطة المحلية.

ولم يستطع مسؤول في إدارة الإطفاء في يوكاييتشي أن يؤكد سقوط قتلى، لكنه قال إن 17 شخصاً أصيبوا بجروح خمسة منهم حالتهم خطيرة.

وقال مسؤول في المصنع إن الشركة مازالت تجمع المعلومات حول الحادث، بينما أكد المسؤول في إدارة الإطفاء أنه تم إخماد الحريق.

وقبل ذلك أفادت الشرطة المحلية بوقوع انفجار في مصنع كيمياوي، الخميس، في اليابان ما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة ميي (وسط)، حيث جرى الحادث: "وقع انفجار ناجم عن تفاعل كيمياوي في المصنع، ويبدو أن هناك العديد من القتلى والجرحى".