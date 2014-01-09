13 قتيلاً في انفجار استهدف متطوعين بالجيش العراقي

قتل 13 متطوعاً في الجيش العراقي على الاقل، وأصيب 30 بجروح في انفجار سيارة مفخخة الخميس أمام مركز للتطوع في وسط بغداد، بحسب ما أفادت الشرطة العراقية.

وأضافت الشرطة أن مهاجماً يرتدي سترة ناسفة فجّر نفسه وسط المجندين في مطار المثنى الذي يستخدمه الجيش حالياً في العاصمة العراقية.

ووقع الهجوم بعدما أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أمس الأربعاء عن "الإيعاز الى دائرة الإدارة لاستقبال وفحص 2000 متطوع كل يوم وسيتم إشعار المتطوعين بموعد الالتحاق بعد إكمال الترتيبات اللازمة".

وأضاف البيان أن الوزارة "تثمن الموقف الوطني المخلص لشباب العراق في جميع المحافظات الذين تدفقوا على مراكز استقبال المتطوعين بزخم كبير للتطوع ومشاركة إخوانهم في القوات المسلحة لمقاتلة التنظيمات الإرهابية".

وتخوض القوات العراقية معارك مع مسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار، حيث سقطت مدينة الفلوجة وبعض مناطق مدينة الرمادي في أيدي مقاتلين موالين للقاعدة.