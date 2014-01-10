جنوب السودان يعلن السيطرة على مدينة بنتيو النفطية

استعاد جيش جنوب السودان، الجمعة، السيطرة على مدينة بنتيو النفطية شمال البلاد، بعدما كانت خاضعة لسيطرة المتمردين، وفق ما أعلن متحدث حكومي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، اتيني ويك اتيني، "إن بنتيو باتت اليوم تحت سيطرتنا"، وهذه المدينة النفطية عاصمة ولاية الوحدة كانت خاضعة لسيطرة المتمردين الذين تواجههم القوات الحكومية منذ قرابة شهر في جزء كبير من أراضي جنوب السودان.

ولم ترد أي معلومات من مصادر المتمردين، إلا أن إذاعة تمازج المستقلة، أفادت أن المدينة عادت إلى سيطرة الجيش في منتصف النهار بعدما أخلى المتمردون مواقعهم فيها في مواجهة هجوم حكومي كبير.

وأضافت الإذاعة، نقلاً عن شهود عيان، أن معارك اندلعت في صفوف المتمردين أنفسهم قبل استعادة الجيش السيطرة على بنتيو، مشيرة إلى أن عدداً من المقاتلين المتمردين قتلوا بنيران القوات الحكومية خلال محاولتهم اللجوء إلى قاعدة للأمم المتحدة.