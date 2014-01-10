حماس تلغي احتفالاً في الضفة إثر اعتقال نشطاء

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إلغاء احتفال مركزي بانطلاقتها السبت بعد اعتقالات نفذتها السلطة الفلسطينية بحق نشطائها الليلة الماضية (الخميس) في نابلس.

وكان من المفترض أن تنظم حركة حماس السبت احتفالاً مركزياً في ذكرى انطلاقتها السادسة والعشرين في وسط مدينة نابلس.

وذكرت مصادر في حركة حماس في مدينة نابلس أن "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت أكثر من 12 طالباً من أعضاء الحركة، وهم طلاب في جامعة النجاح، ومنهم من كان مشاركاً في عملية التحضير لمهرجان الانطلاقة".

وأكدت حركة حماس في بيان لها صدر من غزة إلغاء هذا المهرجان بعد أن "شنت أجهزة السلطة حملة اعتقالات واسعة وشرسة طالت أكثر من 20 شاباً من أبناء ونشطاء الحركة خلال أقل من 24 ساعة، ومن بينهم أخوة كانوا يعملون في التحضير للمهرجان، ونشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح"، حسب البيان.

وقالت الحركة في بيانها إن الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية جاءت "على الرغم من كل ما قدمته حركة حماس من دعم للإخوة في حركة فتح لإقامة مهرجان انطلاقتها في غزة والمشاركة فيه".