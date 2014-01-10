عنصر حزب الله مصطفى بدر الدين يعود إلى الضوء مجدداً

مرة أخرى يعود اسم مصطفى بدر الدين، عنصر حزب الله المتهم من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، إلى الضوء، لكنه هذه المرة عن طريق ما يقال إنها "وثيقة سرية" سرّبت من المحكمة، وذلك قبل أسبوع من انطلاق أولى جلسات المحاكمة في هولندا.

الوثيقة المعنية حصل عليها رونن سولومون، وهو محلل في شؤون الاستخبارات وحزب الله، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت". وهي تورد معلومات جمّة عنه جمعت نتيجة جهد استخباراتي بُذل على مدى سنوات. فصهر عماد مغنية الرأس "المفكّر" في حزب الله، الذي اغتيل في سوريا عام 2008، حائز على شهادة في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في بيروت، وقد قصدها من عام 2002 حتى 2004. كما أنه يملك محلين لبيع الذهب في بيروت.

ولفتت الوثيقة إلى أن فريق التحقيق الدولي جمع المعلومات التي وفرتها السلطات اللبنانية والتي لم تقتصر فقط على الدائرة الضيقة المتعلقة باغتيال الحريري، بل إن فريق التحقيق تتبع مكالمات بدر الدين من عام 2000 حتى 2008. وأظهرت المعلومات الاتصال المتواصل بين بدر الدين ومغنية عبر شقيقة الأول وهي زوجة مغنية.

كما أظهرت المعلومات الواردة في الوثيقة أن بدر الدين اتصل مرات عديدة بمراكز تحكم تابعة لحزب الله، ما يعتبر خطوة متسرعة وغير محسوبة تعد بكشف الكثير من المعلومات بعد في الآتي من الأيام.