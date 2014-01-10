متشددون يمنيون يطلقون سراح مواطنين من جنوب إفريقيا

قال مسؤولون محليون ومصادر قبلية، اليوم الجمعة "إن متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة أطلقوا سراح اثنين من مواطني جنوب إفريقيا كانا خطفا في مدينة تعز اليمنية، في مايو".

وكان مصدر في وزارة الداخلية قال: "إن مسلحين مجهولين احتجزوا الرجل والمرأة اللذين يعتقد أنهما في الثلاثينيات من العمر في المركز التجاري اليمني، إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، في مايو الماضي".

وقال المسؤولون المحليون: "إن المخطوفين أطلق سراحهما، اليوم، وهما في صحة جيدة".

ورفض المسؤولون إعطاء تفاصيل عن المكان الذي كانا محتجزين فيه أو عن كيفية إطلاق سراحهما.