الرئيس الفلسطيني: لن نعترف بيهودية إسرائيل

شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، على أن الفلسطينيين لن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل ولن يقبلوا بها.

وقال عباس في خطاب ألقاه في مقر الرئاسة، في مدينة رام الله، بالضفة الغربية أمام شخصيات وفعاليات تمثل مدينة القدس: "لن نعترف ولن نقبل بيهودية إسرائيل".

وأضاف: "يقولون الإسرائيليون إذا لم تعترفوا بيهودية إسرائيل فلن يكون هناك حل، ونحن نقول لن نعترف ولن نقبل، ولدينا حجج وأسباب كثيرة لرفض هذا الحديث الذي لم نسمعه إلا منذ سنتين".

وتابع عباس "قلنا لهم ولكل العالم إن هناك أسبابا كثيرة تمنعنا من ذلك ونحن قدمنا أسبابنا لإسرائيل".

وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، مارس وزير الخارجية الأميركي جون كيري "ضغوطا كبيرة" على الرئيس الفلسطيني للقبول باتفاق إطار يتضمن الاعتراف بيهودية إسرائيل، وفق ما كشف مسؤول فلسطيني لفرانس برس.

وأضاف المسؤول، أن كيري "أبلغ الجانب الفلسطيني أن موضوع يهودية الدولة ليس موقفا إسرائيليا فقط بل هو موقف الإدارة الأميركية أيضا".

وتابع المصدر نفسه، "أن عباس جدد رفضه الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية خصوصا أن منظمة التحرير قدمت الاعتراف المتبادل بدولة إسرائيل من خلال اتفاقية أوسلو عام 1993".