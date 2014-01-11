طلب تحقيق في جرائم حرب بريطانية في العراق

أعلنت منظمة غير حكومية ألمانية ومكتب محاماة بريطاني، عن التقدم بطلب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل التحقيق حول جرائم حرب قد يكون ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 و2008، بحسب تقرير إخباري، السبت.

وجاء في بيان صدر عن الهيئتين، الجمعة، أن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومقره برلين، تقدم مع مكتب "بابليك انترست لويرز" ومقره برمنغهام (شمال بريطانيا) بشكوى جماعية في يناير أمام نيابة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأضاف البيان أن الهيئتين تطالبان "بفتح تحقيق ضد عسكريين بريطانيين رفيعي المستوى وضد مسؤولين مدنيين خصوصا وزير الدفاع السابق جيفري هون ووزير الدولة ادم انغرام في قضايا تعذيب منهجي وسوء معاملة بحق معتقلين في العراق بين 2003 و2008".

وتابع بيان الهيئتين أن أكثر من 400 معتقل عراقي نددوا في السنوات الأخيرة "بسوء المعاملة الخطيرة، وتلقي الإهانات على أيدي جنود بريطانيين".

وتم رفع ملف من 250 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية يتضمن 85 حالة معبرة أكثر من غيرها، فضلا عن أكثر من 200 اتهام بالتعرض لسوء المعاملة.