وفاة أرييل شارون بعد غيبوبة دامت 8 سنوات

نقل راديو الجيش الإسرائيلي عن أحد أقارب أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، أن شارون الذي كان في غيبوبة منذ 8 سنوات بعد إصابته بسكتة دماغية، توفي اليوم السبت عن 85 عاماً.

وأعلن مستشفى شيبا في تل هشومير، على الساعة 14:00 من ظهر السبت، عن وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد غيبوبة استمرت ثمانية أعوام.

وكان الأطباء في مستشفى "شيبا" تل هشومير، بالقرب من تل أبيب، قالوا أمس الجمعة إِنّ حالة رئيس الوزراء الـ11 لإسرائيل، تواصل التّدهور وتعتبر حرجة للغاية، وإنّ الموت يهدد حياته في كل لحظة جرّاء توقف معظم أعضاء جسمه عن أداء وظائفها وتسمّم دمه.

الرجوب: شارون مجرم حرب

وقال نائب أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب إن رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إرييل شارون الذي أعلنت وفاته السبت هو مجرم بحق الفلسطينيين ومسؤول عن قتل الزعيم الفلسطيني الراحل ياسرعرفات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن ذكرى رئيس الوزراء الأسبق إرييل شارون الذي توفى السبت عن 85 عاما ستظل "دائما في قلب الأمة". وأعرب نتانياهو في بيان عن "حزنه العميق"، قائلا إن "دولة اسرائيل تنحني أمام وفاة رئيس الوزراء الأسبق إرييل شارون".

وقدم الرئيس الاميركي باراك أوباما تعازيه إلى الإسرائيليين وأسرة إرييل شارون، معتبرا أنه "زعيم كرس حياته لدولة إسرائيل". وقال أوباما في بيان مقتضب "نجدد التزامنا الراسخ بالحفاظ على أمن إسرائيل وتمسكنا بالصداقة الدائمة بين بلدينا وشعبينا".

وقال نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيرأس وفد الولايات المتحدة في مراسم تأبين شارون.

شارون اصيب برأسه في حرب 1973 بين اسرائيل ومصر وسوريا ‹ › شارون ارتبط اسمه بمذابح مخيمات صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان ‹ › شارون يشارك بإجتياح بيروت في 1982 ‹ › شارون اطلق حملته الانتخابية من الاغوار في عام 2001 ‹ › شارون شارك بهجوم كوماندوز على سوريا في 1956 ‹ › ارييل شارون مع موشيه دايان في حرب 1967 ‹ › الراحل أنور السادات مصافحاً ارئيل شارون بعد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل في 1978 ‹ › شارون يتوسط بيريس ونتنياهو في الكنيست ‹ › شارون شن غارات حربية واسعة على قطاع غزة ‹ › شارون يضع خطة مضادة في حرب 1973 ‹ › زيارة شارون الى الحرم القدسي اشعلت الانتفاضة الثانية في عام 2000 ‹ ›

وصيته: ادفنوني في مزرعتي

وبحسب تقرير سابق للعربية.نت، فقد أوصى شارون بأن يدفن في مزرعة اشتراها في 1972 وسمّاها "حفات هشيكيم" بالعبرية، أو "مزرعة الجميز"، التي خصصها لتربية المواشي، وهي مزرعة كبيرة وممتدة في الجهة الشمالية من صحراء النقب على مساحة 4 كيلومترات مربعة، أي تقريباً ربع مساحة مدينة رام الله.

ورئيس وزراء إسرائيل الأسبق ليس من عائلة شارون أصلاً، بل شاينرمان، ووالداه من أشكيناز اليهود بأوروبا الشرقية: الأب صامويل هرب من الفقر ببولندا إلى "أرض الميعاد"، حيث توفي في 1956، والأم "دفورا" فرّت إليها من الشيوعية بروسيا، والاثنان توفيا وتركا ابنين: أرييل وأختاً تكبره بعامين اسمها يهوديت، وهي مأساوية الطراز.

ووجدت "العربية.نت" خبراً عنها، عنوانه لمن يرغب في مطالعته Sharon's 'lost sister' calls في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ويتطرق الخبر في 2006 إلى الأرملة "ديتا" أو "يهوديت مندل" البالغ عمرها ذلك العام 80 سنة، ويبين أنها ابتعدت منذ زمن طويل عن عائلتها بعد أن تزوّجت المهاجر أيضاً من بولندا، الدكتور صامويل مندل، وسافرت في الخمسينيات معه وعاشا في نيويورك من دون أن تنجب له ابناً، ولم تزر إسرائيل ثانية، فغضبت والدتها من سفرها وابتعادها بألم واضح في الخبر، لذلك عاقبتها بالأكثر إيلاماً: أوصت بما تملك لابنها "البلدوزر" كما يلقبه الإسرائيليون، فأصبح شارون من الأغنياء.