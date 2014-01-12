أوغلان يحث الحكومة التركية على السلام مع الأكراد

حذر زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبدالله أوجلان، من أن عملية السلام الحالية مع تركيا لا يمكن أن تظل "عالقة إلى الأبد"، وحث أنقرة على التدخل "سريعاً" من خلال تبني الإجراءات التي طالب بها الأكراد، بحسب تقرير إخباري، الأحد.

وصرح أوجلان، في رسالة نشرها نواب مؤيدون للأكراد قاموا بزيارته في الجزيرة حيث يسجن، السبت، بأنه "رغم كل التداعيات، فإن رغبتنا في السلام لا تزال بالقوة نفسها كما في البداية، لكن يجب أن نعلم أن عملية السلام لا يمكن أن تظل عالقة إلى الأبد".

وأضاف: "إذا كانت الحرب جحيما، فإن السلام هو الجنة".

وأعلن أوجلان في مارس وقفا لإطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات السرية مع أجهزة الاستخبارات التركية.

وعلّق حزب العمال الكردستاني، في سبتمبر، انسحاب مقاتليه من الأراضي التركية إلى قواعد المتمردين في شمال العراق، متهما السلطات التركية بعدم تطبيق الإصلاحات الموعودة.

وفي مقابل الانسحاب، يطلب حزب العمال الكردستاني إصلاحات في النظام الانتخابي، والحق بالتعلم باللغة الكردية، وشكل من أشكال الحكم الذاتي الإقليمي.

وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في 30 سبتمبر، سلسلة إصلاحات، من بينها تعزيز حقوق الأقلية الكردية.

لكن حزب العمال الكردستاني ذكر في بيان أن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لم يستشره بشأن مضمون هذه الإصلاحات، متهما الأخير بأنه لجأ إلى المماطلة بهدف "الفوز في انتخابات جديدة".