الكنيست يؤبن شارون.. ومراسم التشييع الرسمية غداً

يشيع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق، آرييل شارون، الذي توفي السبت، بعد ظهر الاثنين من مزرعته بجنوب إسرائيل، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية، نقلا عن اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم مراسم الدفن، الأحد.

وقبل الدفن، سوف يقام احتفال رسمي في مقر الكنيست بالقدس على أن يسجى نعش شارون أمام الجمهور، الأحد، في البرلمان من الساعة 10 صباحا إلى 16 بتوقيت غرينتش.

كما من المقرر أن تقام مراسم تأبين رسمية صباح الاثنين في الكنيست قبل بدء التشييع.

وكان رئيس الوزراء السابق توفي بعد ظهر السبت بعد غيبوبة استمرت 8 سنوات في مستشفى شيبا في تل هشومير بالقرب من تل أبيب محاطا بأفراد عائلته.

ومن المفترض أن يمثل نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الولايات المتحدة في مراسم التشييع.