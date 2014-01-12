سوريا وإيران على جدول زيارة آشتون للخليج

تقوم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الأسبوع المقبل بجولة على عدد من دول الخليج العربية، تتركز خصوصا على الملفين السوري والإيراني وعملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تشمل جولة آشتون 5 دول حتى 16 يناير، هي: الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر.

وأضافت آشتون في بيان أنها ستلتقي قادة هذه "الدول التي تعتبر من الشركاء المهمين مع الاتحاد الأوروبي".

وتابعت: "ستكون لنا فرصة مناقشة مواضيع مهمة مثل الأزمة في سوريا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والاتفاق الأخير حول النووي الإيراني".

ومن المقرر أن تعقد آشتون مؤتمرين صحافيين في الإمارات والكويت.