تفجير مزدوج يقتل 8 في منطقة تركمانية بالعراق

قتل 8 وأصيب العشرات اليوم بشمال العراق في هجوم بسيارة مفخخة ودراجة نارية استهدف منزل شقيق رئيس الجبهة التركمانية في قضاء طوزخورماتو، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وطوزخورماتو، منطقة تقع جنوب محافظة كركوك لكنها تتبع إدارياً محافظة صلاح الدين، ويذكر أنها قد شهدت أعنف الهجمات الانتحارية خلال العام الماضي.

وأكد مصدر أمني في شرطة صلاح الدين أن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب منزل شقيق رئيس الجبهة التركمانية في طوزخورماتو، نيازي معمار أوغلو، انفجرت تلاها انفجار دراجة نارية يقودها انتحاري، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 37 آخرين بجروح.

ولقي تسعة أشخاص الجمعة مصرعهم، وأصيب 23 آخرون بجروح، الجمعة، في انفجار عبوتين ناسفتين بأحد الأسواق في قضاء طوزخورماتو في العراق.

وقالت مصادر أمنية في تكريت إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل متزامن، وسط سوق مفتوح، وأسفرتا عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين."