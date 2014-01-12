زيباري: العراق يواجه خطراً وجودياً من الإرهابيين

دعا وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إلى ضرورة وجود مساعٍ سياسية تترافق مع الخطوات الأمنية لاحتواء الأزمة في الأنبار والقضاء على "داعش" والقاعدة.

وأشار زيباري إلى أن العراق يواجه خطراً وجودياً من التنظيمات الإرهابية، متحدثاً عن وجود توجه دولي لمساعدة بغداد على مواجهة هذا الخطر.

وأوضح المسؤول العراقي أن المخرج من الأزمة الحالية يكمن في إعادة الدولة فرض سيطرتها على محافظة الأنبار في الجانب الأمني، تزامناً مع التعاون الوثيق بين الحكومة والعشائر لإيجاد معالجات سياسية وتنموية في المحافظة.

وفي سياق آخر، طالب زيباري بإحياء الصحوات وجعلها جزءاً من القوات العراقية وعدم إخضاعها للحسابات السياسية.