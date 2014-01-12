مقتل 14متطوعا للجيش في تفجير استهدفهم غرب بغداد

المصدر: العربية.نت، فرانس برس

قتل اربعةَ عشَر متطوعا للجيش العراقي على الأقل وأصيب عدد آخرُ في تفجير سيارة ملغومة في العاصمة العراقية بغداد.

وأفادت مصادر أمنية بأن التفجير حدث في محطة للحافلات غرب بغداد واستهدف مجموعة من الشباب عقب انتهائهم من ملء استمارات التطوع في صفوف الجيش.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "الانفجار وقع بعد تسليم القادمين من وسط وجنوب العراق أوراقهم إلى مركز التطوع للجيش في مطار المثنى" القريب من موقع الانفجار. وأكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك غرب بغداد حصيلة الضحايا.

والهجوم هو الثاني ضد متطوعين في الجيش، بعد سقوط 23 قتيلا و30 جريحا في تفجير انتحاري استهدفهم الخميس الماضي، قرب المركز ذاته.

وفتحت السلطات الحكومية باب التطوع للانضمام إلى الجيش العراقي تزامنا مع انطلاق عمليات عسكرية في محافظة الأنبار لمطاردة عناصر تنظيم دولة العراق الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وغالبا ما تنفذ جماعات مسلحة هجمات ضد قوات الأمن بالعبوات الناسفة أو السيارات المفخخة.

وقتل أكثر من 400 شخص خلال اشتباكات مسلحة وهجمات متفرقة خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي في عموم العراق، وفقا لمصادر رسمية.