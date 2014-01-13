أمين عام الأمم المتحدة يزور بغداد لبحث أزمة الأنبار

أفاد مراسل قناة "العربية" بالعراق بوصول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، في زيارة تهدف إلى بحث الأوضاع في محافظة الأنبار مع المسؤولين في الحكومة العراقية، إضافة إلى لقاء سيجمعه مع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي.

وتأتي الزيارة غداة إدانة مجلس الأمن الدولي بشدة لعمليات تنظيم "داعش" في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار، وإشادته بقوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر لشجاعتهم في قتالهم ضد "داعش".

يذكر أن زيارة بان لبغداد هي الثانية خلال شهرين، بعد أن زار العاصمة العراقية لبحث الأزمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والمسؤولين في الحكومة المركزية.