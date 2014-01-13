جعجع يطلب ضم اغتيالات لبنان السياسية للمحكمة الدولية

طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع - خلال لقاء بمناسبة بدء جلسات المحكمة في قضية اغتيال الحريري - بضم ملفات الاغتيالات السياسية في لبنان إلى ملفات المحكمة.

وقال: "نطالب بضمّ جميع ملفات الاغتيالات التي وقعت بين عام 2005 وحتى الساعة إلى ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري في المحكمة الدولية، وذلك نظراً لتلازمها".

وانتقد جعجع حزب الله في عدة مفاصل كادت تجر لبنان إلى ما لا تحمد عقباه وخصوصا قرار المشاركة في الحرب السورية.

وقال جعجع في هذا السياق: "أين كانت الشراكة الوطنية عند جرّ لبنان إلى الحرب في صيف 2006؟ وأين كانت الشراكة الوطنية في 7 أيار 2008؟".

وأضاف: "أين كانت الشراكة الوطنية عند إسقاط حكومة الشراكة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري في كانون الثاني 2011؟ أو عند إنزال أصحاب القمصان السود إلى شوارع العاصمة ومفارقها لمنع تكليفه من جديد؟".

وتابع: "أين كانت هذه الشراكة عند إرسال طائرة الاستطلاع "أيوب" والتي أمكن أن تجرّ لبنان إلى ما لا تحمد عقباه؟ أو عند اتخاذ قرار استراتيجي بالمشاركة العسكرية الفعلية، وعلى نطاق واسع، في الحرب السورية؟".