مطلب بإلغاء شرط الإسلام من قانون الجنسية الكويتي

قدمت النائبة الكويتية صفاء الهاشم اقتراحاً بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة رقم أربعة في قانون الجنسية في البلاد، بحيث يتم إلغاء شرط الإسلام من بقية شروط منح الجنسية الكويتية، حتى تتسق مع أحكام الدستور مثلما ترى الهاشم، حيث تنص الفقرة التي تطالب الهاشم بإلغائها، على أن يكون طالب الجنسية مسلماً منذ ولادته، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقاً للطرق والإجراءات المتبعة، ومضى على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية.

وتعليقاً على الموضوع، قال الدكتور حسين القويعان، عضو مجلس الأمة الكويتي، لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن "ما دعت إليه النائبة ليس سوى دعاية إعلامية، وكان الأولى مناقشة موضوع معاناة عدد كبير من الكويتيين المسلمين من فئة البدون".

وأوضح القويعان أن "المادة 35 من دستور الكويت تكفل حرية المعتقد، خصوصاً أن هناك مسيحيين كويتيين، لكن المشكلة تكمن في تعطيل منح الجنسية لفئة مهمة المجتمع الكويتي".

وأضاف المتحدث أن "الحكومة الكويتية هي المسؤولة عن تعطيل منح الجنسية للبدون، رغم جهود مجلس الأمة لتجنيس 4000 شخص، وللأسف انتهت سنة 2013 دون تجنيس شخص واحد"، على حد قوله.