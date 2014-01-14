جوبا تنفي إعادة المتمردين احتلال مدينة ملكال

نفت حكومة جنوب السودان صحة مزاعم المتمردين بإعادة احتلال عاصمة ولاية أعالي النيل مدينة ملكال.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الشعبي لدولة جنوب السودان، بياناً، الثلاثاء، نفت فيه صحة مزاعم المتمردين بإعادة احتلال عاصمة ولاية أعالي النيل مدينة ملكال، خلافاً لما أعلنه المتحدث باسم المتمردين بجنوب السودان، الثلاثاء، من أن قواتهم استولت على ملكال.

وقال بيان للجيش الشعبي، الذي بثته الإذاعة المحلية بجنوب السودان، إن مدينة ملكال تحت سيطرة الجيش الشعبي، ولم يستول عليها المتمردون.

وكان المتحدث باسم قوات المتمردين، العميد لول روي، قال للصحافيين في أديس أبابا، إنهم استولوا على مدينة ملكال، وأكد أن عشرات من الجنود الحكوميين غرقوا مع مدنيين أثناء فرارهم من المعارك بملكال في اليومين الماضيين.

وكان الجيش الحكومي تعهد، أمس الاثنين، باستعادة مدينة المعقل الوحيد المتبقي في أيدي المتمردين بقيادة نائب الرئيس المعزول رياك مشار.

وأعلن الجيش الشعبي غرق نحو 300 مدني من أهالي ملكال أثناء فرارهم من تجدد القتال في مدينتهم، الأحد الماضي، إثر تعرض السفينة المكتظة التي كانت تقلهم لحادث.