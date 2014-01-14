30 قتيلاً في هجوم على مناطق متفرقة من بغداد

قُتل 30 شخصاً وأُصيب عشرات بجروح في انفجار أربع سيارات مفخخة وهجوم مسلح، أمس الاثنين، استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وجنوبها، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن "تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب 18 بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف سوقاً شعبية في منطقة حي الشعب في شمال شرق بغداد".

وأضاف "قتل سبعة أشخاص وأصيب 17 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة على طريق رئيس في حي الشعلة، في شمال بغداد".

وفي هجوم آخر، قُتل خمسة وأصيب 14 شخصاً بجروح في انفجار سيارة مفخخة رابعة على مقربة من موقع لاحتفالية في ذكرى المولد النبوي في منطقة الأعظمية في شمال بغداد، وفقاً للمصدر.

وفي المدائن (شمال بغداد) قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة وأصيب أربعة من رفاقهم بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفيش عند المدخل الرئيس للمدائن، وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 أبريل المقبل.