الأمم المتحدة: جيش جوبا والمتمردون يسرقون المساعدات

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الثلاثاء، جيش جنوب السودان والمتمردين الذين يقودهم نائب الرئيس ريك مشار بسرقة المعونات الغذائية والمركبات التي تستخدم في توصيل مساعدات الإغاثة مع

اقتراب البلاد من حافة حرب أهلية.

وقال المكتب الصحافي للأمم المتحدة "يشعر (بان كي مون) بقلق من تزايد عدد الوفيات الناجمة عن استمرار المعارك في جنوب السودان ومن ذلك الأنباء التي وردت في الثلاثاء عن وفاة أكثر من 200 مدني غرقوا في النيل الأبيض أثناء فرارهم من المعارك في ملكال".

وكان متحدث حكومي قال الثلاثاء إن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من الاشتباكات في ملكال وهي نقطة عبور رئيسية والمركز الإداري لولاية أعالي النيل.

وقال المكتب الصحافي للأمين العام للأمم المتحدة في بيان: "يستهجن (بان كي مون) بشدة الاستيلاء على مركبات المساعدات الإنسانية وسرقة المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأخرى من قبل القوات الحكومية والقوات المعادية للحكومة".

وقال البيان إن الأمين العام يشعر أيضاً بقلق بالغ من تزايد عدد المشردين في جنوب السودان الذي قال إنه فاق 400 ألف هذا الأسبوع.

وقد تفجرت الأزمة بعد أن عزل رئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه مشار ووزراء آخرين في وقت سابق من هذا العام. ويطالب المتمردون الذين يقودهم مشار بالإفراج عن 11 من حلفائهم السياسيين سجنوا بعد اتهامهم بالتآمر للقيام بانقلاب.

وأعاد القتال الذي اندلع في منتصف ديسمبر فتح صدوع قبلية. ويشير أحد التقديرات إلى احتمال مقتل ما يصل إلى عشرة آلاف شخص وإن كان لا يوجد إحصاء رسمي للقتلى. وكانت الأمم المتحدة قالت إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم.