ولي عهد البحرين يبحث استكمال جلسات الحوار الوطني

اجتمع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، بقصر الرفاع، مع رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من المستقلين من أعضاء السلطة التشريعية ورؤساء وممثلي الجمعيات السياسية لبحث السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم جلسات الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة.

وقال ولي العهد إن الالتزام بمبادئ الجدية والشفافية والمصداقية بحس عالٍ من المسؤولية الوطنية واجب على جميع الأطراف المعنية بعملية الحوار لتدعيم مسيرة العمل الوطني المشترك المعزز لدولة المؤسسات والقانون، موضحاً أن الروح التي سادت في الاجتماعات كانت إيجابية من خلال تفاعل كافة الأطراف، مما يمهد الطريق لتقريب وجهات النظر.

وأكد أهمية رفع مستوى التمثيل من كافة الأطراف المشاركة من أجل ضمان تقديم الرؤية السليمة لكل طرف.

وأشار إلى حرص العاهل البحريني على استنهاض الجهود والنوايا الحسنة نحو كل ما يلم شمل المجتمع ويصون وحدة صفه وكلمته.

وقال ولي العهد إن تحمل المسؤولية الوطنية التاريخية يتطلب من الجميع السعي بفاعلية لتهيئة الأجواء، مع ضرورة البحث عن القواسم المشتركة مع بقية الأطراف للتوصل إلى توافقات وطنية جامعة تصب في صالح كافة مكونات المجتمع البحريني.

واعتبر أن التمسك بالهوية الوطنية البحرينية الجامعة صمام أمان وضمانة لحفظ روح الوطن.

ومن جانبها، أعربت جميع الأطراف المشاركة في اجتماعات الأربعاء عن تقديرها لهذه المبادرة الملكية وتطلعها للوصول لنتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.