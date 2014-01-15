المفوضية الأوروبية تحذر من تنامي الإرهاب والتطرف

أكدت المفوضية الأوروبية أن النشاطات الإرهابية وأعمال التطرف قد زادت في أوروبا خلال الفترة الأخيرة، نقلاً عن قناة العربية، الأربعاء.

وحذرت المفوضية في تقرير صادقت عليه، الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي في بروكسل، من الخطر الذي يشكّله المقاتلون الأجانب على أمن مجتمعاتهم بعد عودتهم من سوريا.

وأقرّت المفوضية خطة من 10 نقاط ستعرضها على دول الاتحاد تهدف إلى الوقاية ومكافحة مختلف أشكال التطرف تشمل تعزيز التعاون مع الجاليات والطوائف ورجال الدين.

وشهدت الأشهر الماضية سفر مواطنين أوروبيين إلى بلدان في الشرق الأوسط ومشاركتهم في معارك ناشبة هناك، لاسيما سوريا.

وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي مؤخراً من تنامي نفوذ تنظيم القاعدة في الشرق الأوسط.

وقال المكتب إنه يلاحق أميركيين عادوا من سوريا، خشية مخاطر على الأمن القومي للبلاد.