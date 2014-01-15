معارك قرب مخيم لاجئين في جنوب السودان وعشرات الجرحى

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن عشرات ممن لجأوا إلى مخيم للمنظمة الدولية في مدينة ملكال في جنوب السودان أصيبوا بجروح جراء معارك مجاورة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، إن "معارك عنيفة" بين القوات الحكومية والمتمردين وقعت في ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل بشمال شرق جنوب السودان.

وأضاف أن الجرحى أصيبوا برصاص طائش فيما كانوا داخل المخيم الذي يؤوي نحو 20 ألف شخص، موضحاً أن قوات الرئيس سلفا كير وتلك التابعة لنائب الرئيس السابق رياك مشار، استخدمت "على ما يبدو بنادق هجومية ودبابات".

وتابع نسيركي: "تبلغنا أن رصاصات طائشة أصابت داخل مخيم الأمم المتحدة لاجئين كانوا لاذوا به"، مضيفاً أن عشرات الأشخاص يتلقون العلاج في مستشفى المخيم الذي ينتشر فيه ألف جندي أممي، و110 من عناصر الشرطة.

وأورد نسيركي أيضاً أن عدد اللاجئين في مخيم ملكال تضاعف في الأيام الأخيرة، لافتاً إلى وجود نحو 65 ألف شخص داخل مخيمات في كل أنحاء جنوب السودان.

وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد "تسعى إلى تأكيد المعلومات عن حصيلة" غرق الزورق الذي كان يقل لاجئين فارين من المعارك.

وأفاد متحدث باسم جيش جنوب السودان أن الحادث الذي وقع الثلاثاء أسفر عما بين 200 و300 قتيل، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الحادث وقع ليل الأحد/الاثنين.