إصابة 4 أطفال وامرأة بغارات جوية إسرائيلية على غزة

أصيب خمسة فلسطينيين، هم أربعة أطفال وامرأة، بجروح ليل الأربعاء- الخميس في غارات جوية إسرائيلية، استهدفت شرق مدينة غزة وغربها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية. وأوضحت المصادر الطبية أن الجرحى أصيبوا بشظايا ولكن حياتهم ليست في خطر.

وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين فإن إحدى هذه الغارات استهدفت موقعاً تستخدمه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لتدريب مقاتليها.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن الاثنين غارة على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع على جنوب إسرائيل إثر جنازة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون الذي دفن في مزرعته القريبة من قطاع غزة.