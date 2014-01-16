العاهل الأردني يبحث مع نتنياهو تطورات عملية السلام

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عمّان، الخميس، تطورات عملية السلام في ضوء المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية.

وأكد الملك، خلال اللقاء أهمية استغلال عامل الوقت والبناء على الفرصة المتاحة، من خلال الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لتحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السلام وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، والتي تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدد الملك على أن المصالح الأردنية العليا، خصوصا تلك المتعلقة بقضايا الوضع النهائي، "تقع في قمة أولوياتنا".

كما أكد أهمية قيام جميع الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل والشامل بتوفير الأجواء المناسبة لإنجاح عملية التفاوض.

من جانبه، أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العاهل الأردني على مسار مفاوضات السلام والجهود الأميركية في هذا المجال.

ويأتي لقاء الملك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد لقائه مؤخراً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقبله مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين العاهل الأردني والأطراف المعنية بعملية السلام، وحرصا من الملك على تحقيق تقدم ملموس يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويحمي في نفس الوقت المصالح الأردنية العليا، خصوصا في مفاوضات قضايا الوضع النهائي، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يتم فيها بلورة الإطار التفاوضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وتعود آخر زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الأردن إلى مارس 2013.

وقد غادر كيري المنطقة الأسبوع الماضي بعد أربعة أيام من اللقاءات المكثفة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق - إطار يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية لقضايا الحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين.