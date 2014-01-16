صور اكتشفوها حديثاً للمارينز يحرقون الجثث في الفلوجة

الجيش الأميركي فتح تحقيقاً رسمياً حول 41 صورة تم اكتشافها حديثاً، بعد التقاطها قبل 10 سنوات في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، البعيدة 60 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من بغداد، حيث قام جنود من المارينز بالتمثيل بجثث مقاتلين عراقيين، فظهر أحدهم في صورتين وهو يرش وقوداً على جثتين، ثم أضرم فيهما النار.

الصور الصاعقة أطلعت عليها "العربية.نت" اليوم الخميس في موقع أميركي شهير، هو TMZ المتخصص بأخبار النجوم والمشاهير، وعنها ذكر أنه حصل عليها من مصدر لم يكشف عنه، وفي اثنين منها ظهرت الجثتان تحترقان، ثم متفحمتان في صورتين أخريين: واحدة تحت شجرة في بستان أحد البيوت، والثانية في فنائه الخارجي قرب النافذة.

كلب ينهش في جثة مرمية

مارينز آخر ظهر مموه الوجه شاهراً بندقيته الأوتوماتيكية على جمجمة أحد المحروقين، في مشهد مقزز بوضوح، فيما قال TMZ إن جثة بدت في صورة أخرى لم ينشرها، وكانت مغطاة بجماعة حاشدة عليها من الذباب، وواحدة لقتيل آخر ظهر بجانبه كلب وهو ينهش في جثته المرمية.

وقال الموقع عن الصور إنه عرضها الأسبوع الماضي على مسؤولين في البنتاغون، فأخبره ضابط ملازم بأنها "أثارت البدء بتحقيق سيطال فيلق البحرية"، بحسب ما قرأت "العربية.نت" من تصريح الملازم ستيف وارن، مدير القسم الإعلامي بوزارة الدفاع الأميركية.

ذكر وارن للموقع أن التحقيق ليس محدداً بوقت معين، بمعنى أنه بأثر رجعي "حتى ولو كان الجنود قد أصبحوا مدنيين الآن"، في إشارة إلى أن العقوبة ستلحق بالمرتكبين منهم لجرم التمثيل بالجثث، وهو ممنوع ومحرم دولياً، فتدينهم وتزج بهم وراء القضبان.

ولم يكشف الموقع الذي نشر 9 من أصل 41 صورة حصل عليها ما يفيد عن هوية المصدر الذي زوده بها، أو هوية ملتقط الصور، لكنه قد ينشر بقية المجموعة كمرافقة منه للتحقيق الذي لم تظهر عنه أي معلومات تلبي الفضول في وسائل إعلام أميركية نشرت خبر "تي.أم.زد" من دون أي إضافات.