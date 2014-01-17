إسرائيل منزعجة من "انحياز" سفراء أوروبيين لفلسطين

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، سفراء أوروبيين للاحتجاج على ما قال إنه "انحياز" للفلسطينيين.

وأعلن الناطق باسم ليبرمان أنه تم استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى مقر وزارة الخارجية فى القدس المحتلة، وذلك غداة استدعاء سفراء إسرائيل فى هذه البلدان الأوروبية بشأن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

يأتي هذا بعد أن استدعت الدول الأربع، أمس الخميس، سفراء إسرائيل لديها للاحتجاج، على خلفية إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي عن مناقصة لبناء 1400 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.