الجيش الأميركي يخطط لتدريب القوات العراقية في الأردن

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، إن الجيش الأميركي يخطط لتدريب القوات العراقية للمساعدة في مواجهة مقاتلي "داعش".

وأضاف المسؤول الأميركي أن الفكرة ستدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى اتفاق مع الأردن أو دول أخرى لاستضافة هذه التدريبات، وكانت فكرة تدريب القوات العراقية وافق عليها الجانبان العراقي والأميركي.

وفي العراق، كشف مجلس محافظة الأنبار عن اختفاء قائم مقام الفلوجة الجديدة ومدير شرطتها، وانقطاع الاتصال معهما منذ نحو أسبوع.

يأتي ذلك بينما عثرت الشرطة على جثث 14 من رجال العشائر السنية بعد يوم من خطفهم على أيدي أشخاص يرتدون ملابس رجال الأمن.

وخطف الرجال الذين ينتمون إلى عائلة واحدة أثناء حضورهم جنازة في بلدة الطارمية شمال بغداد.

وذكر أقارب المختطفين أنهم سألوا قوات الأمن عما حدث، لكن القوات نفت أي صلة لها بالحادثة.

يأتي هذا بينما لا تزال المواجهة مستمرة بين عشائر الأنبار ومسلحي تنظيم "داعش".