فضيحة تجسس أميركية قبيل خطاب حاسم لأوباما

أوردت صحيفة "غارديان" البريطانية أن وكالة الأمن القومي الأميركية جمعت قرابة 200 مليون رسالة إلكترونية قصيرة في اليوم من مختلف أنحاء العالم بشكل غير محدد، من أجل استخراج معلومات مخابراتية منها، بحسب تقرير إخباري، الجمعة.

وتستند هذه المعلومات التي تم الحصول عليها بفضل تحقيق إدارة الصحيفة بالاشتراك مع قناة "تشانل 4 نيوز" على مستندات سربها المستشار السابق إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا.

ونشرت المعلومات، الخميس، عشية خطاب للرئيس الأميركي باراك أوباما سيعلن فيه الجمعة سلسلة من الإصلاحات لوسائل التجسس، رداً على الجدل الذي يحيط ببرامج التجسس الأميركية والتي كشفها سنودن.

وتابعت الصحيفة أن برنامج وكالة الأمن القومي الذي يحمل اسم "ديشفاير" يجمع "كل ما يقدر عليه تقريباً"، بحسب وثائق وكالة "جي سي أتش كيو" التي توازي وكالة الأمن القومي في بريطانيا، بدلا من الاكتفاء بالاتصالات بين أشخاص خاضعين للمراقبة.

وأضافت أنها تستند أيضا إلى وثيقة لوكالة الأمن القومي تعود إلى 2011 بعنوان "الرسائل الإلكترونية القصيرة: منجم ذهب لا بد من استغلاله"، مضيفة أن البرنامج أتاح جمع ما معدله 194 مليون رسالة قصيرة في اليوم في أبريل من العام الحالي.

وتستخدم وكالة الأمن القومي قاعدة البيانات هذه لتحليل رسائل تلقائية مثل الرسائل التي تنبه بحصول اتصال غيابي أو عن كلفة التجوال في الخارج بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي ترسلها المصارف.

وأكدت الوكالة البريطانية أن أنشطتها قانونية، وهو ما أعلنته وكالة الأمن القومي الأميركية أيضا.