مقتل 3 من عناصر الصحوة في هجوم بالرمادي الجمعة

قُتل 3 من عناصر الصحوة وأصيب 5 آخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف مساء الخميس قوات الصحوة في مدينة الرمادي غرب بغداد، حيث تدور اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين، حسب ما أفادت مصادر رسمية الجمعة.

كما قتل 3 أشخاص بينهم طفل وأصيب 16 بجروح جراء قصف مدينة الفلوجة مساء الخميس.

وفي الرمادي، قال ضابط في الشرطة برتبة رائد إن "3 من عناصر الصحوة قتلوا وأصيب خمسة من رفاقهم بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف تلك القوات".

وأضاف أن "الهجوم استهدف تجمعا لعناصر الصحوة في منطقة جويبة، في شرق الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد)".

وأكد الطبيب فائز فيصل في مستشفى الرمادي حصيلة الضحايا، مشيرا إلى تلقي اثنين من الجرحى، هم امرأة وطفل، أصيبا جراء اشتباكات مسلحة وقعت ليلة الخميس في منطقة الملعب، في وسط الرمادي.

ويسيطر مسلحون من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) على مناطق متفرقة في مدينة الرمادي، فيما تواصل قوات الأمن وعناصر الصحوة اشتباكات مستمرة منذ عدة أيام لطردهم منها.

ومازالت مدينة الفلوجة (60 كيلومتراً غرب بغداد) خارج سيطرة القوات العراقية، ويواصل مسلحون الانتشار على محيط المدينة.

وذكر شهود عيان أن المدينة تعرضت طوال ليلة الخميس إلى قصف متكرر من قبل قوات الجيش، أدى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى، ولم يتسن الحصول على حصيلة للضحايا.

وأكد الطبيب أحمد شامي في مستشفى الفلوجة تلقي ثلاثة قتلى بينهم طفل ومعالجة 16 جريحا، بينهم امرأتان وطفل، أصيبوا جراء القصف.

واستهدف القصف مناطق متفرقة بينها أحياء العسكري والجولان والشهداء والضباط، وهي تتوزع في مناطق متفرقة في الفلوجة، وفقا لشهود العيان.

وتواصل قوات أغلبها من الجيش العراقي هجمات ضد معاقل المتمردين في مناطق متفرقة اخرى من محافظة الأنبار، التي باتت بعض مناطقها تحت سيطرة المسلحين منذ مطلع يناير الحالي.

وتشكل هذه الأحداث أسوأ أعمال عنف منذ سنوات، تشهدها محافظة الانبار السنية التي تتشارك مع سوريا بحدود تمتد لنحو 300 كيلومتر.

وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها مسلحون على مدن كبرى منذ اندلاع موجة العنف الدموية التي تلت الاجتياح الأميركي عام 2003.