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الأمم المتحدة تعلن مقتل 3 من موظفيها في اعتداء كابل

المصدر: نيويورك – فرانس برس
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قُتل ثلاثة من موظفي بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في الاعتداء الذي استهدف، الجمعة، مطعما في العاصمة الأفغانية كابل، وأوقع ما لا يقل عن 21 قتيلا، حسب ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن أعضاء في منظمات دولية أخرى هم أيضا بين ضحايا هذا الاعتداء الذي تبنته طالبان، نقلا عن تقرير إخباري، السبت.

وقال المتحدث باسم بان إن "هذه الاعتداءات الموجهة ضد المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، وهي انتهاك فاضح للقانون الإنساني العالمي".

وأضاف فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أدان الاعتداء "بأشد العبارات".

وتابع: "لدينا تأكيدات أن ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ينتمون إلى منظمات دولية أخرى، قد قتلوا".

كلمات دالّة

#كابول, #هجوم, #الأمم المتحدة

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