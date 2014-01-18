سقوط 18 قتيلاً في تدافع قرب بومباي بالهند

ذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن 18 شخصاً لقوا حتفهم في تدافع في غرب الهند صباح السبت خلال تجمع في مأتم زعيم روحي مسلم.

وأضافت الوكالة أن 40 شخصا أصيبوا بجروح أيضا في هذا الحادث، الذي وقع في جنوب بومباي مساء الجمعة في مقر إقامة رجل الدين، محمد برهان الدين.

وبرهان الدين الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الـ103 بعد بضعة أسابيع، تُوفي على إثر توقف عمل القلب الجمعة في مقر إقامته.

وتاريخ الهند حافل بحوادث التدافع الشعبي الدامي أثناء تظاهرات واحتفالات دينية.

وفي أكتوبر الماضي، لقي 115 شخصا حتفهم غرقا أو سحقا قرب معبد هندوسي في ولاية ماديا برادش بوسط الهند إثر تدافع.