مقتل دبلوماسي إيراني وسط العاصمة اليمنية صنعاء

اغتال مجهولون، اليوم السبت، المسؤول المالي بالسفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء، علي أصغر أسدي.

وقال شهود عيان إن المسؤول أثناء خروجه من منزل السفير متجهاً إلى مقر السفارة، تعرض لثلاث طلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة "بيك أب".

وأكد مسؤول أمني أن أسدي نقل على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة.

ومن ناحيتها، ذكرت مصادر أمنية في اليمن لوكالة "رويترز" أن الدبلوماسي كان يستقل سيارة خاصة بالسفارة الإيرانية، ولكن السفير لم يكن في السيارة وقت وقوع الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار بعد العملية. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب من السفارة الإيرانية في صنعاء أو من السلطات اليمنية حول الحادث.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن المسؤول أصيب بجروح بالغة حين قاوم مسلحين كانوا يحاولون خطفه قرب مقر السفير، ونقل إلى مستشفى في العاصمة اليمنية حيث توفي هناك.

وأضافت مرضية أفخم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء: "نتابع باهتمام بالغ ملابسات هذا العمل الإرهابي مع المسؤولين المعنيين بالحكومة اليمنية".