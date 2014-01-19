أوباما: الخلاف بيننا وبين ألمانيا لا يدعو للتنصت

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدم السماح بتضرر العلاقات بين بلاده وألمانيا بسبب أعمال المخابرات، مشيرا في مقابلة مع التلفزيون الألماني إلى أن الخلاف في الرأي بين البلدين لا يدعو للتنصت.

وأكد أوباما في الوقت نفسه، أن المخابرات الأميركية سوف تواصل الاهتمام بنوايا حكومات العالم.

وأوضح أن عملية جمع البيانات تصب في خدمة الأهداف الدبلوماسية والسياسية.

وقال الرئيس الأميركي: "لا داعي لأن يكون هناك جهاز مخابرات إذا كان عمله سيتوقف على جمع ما يمكن أن نقرأه في الصحف والمجلات". معرفا عمل المخابرات بأنه اكتشاف ما يفكر به الناس وماذا يفعلون.