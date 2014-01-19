غارة إسرائيلية على غزة تستهدف ناشطاً من "الجهاد"

أصيب فلسطينيان بجروح صباح الأحد في غزة في قصف جوي للجيش الإسرائيلي الذي أكد أنه استهدف ناشطاً من الجهاد الإسلامي، كما ذكرت مصادر فلسطينية وعسكرية إسرائيلية.

واستهدفت الغارة فلسطينياً كان يقود دراجة نارية في شمال مدينة غزة، كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، موضحة أنه في حالة "حرجة".



وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن طفلاً في الثانية عشرة من عمره كان موجودا قرب مكان وقوع الغارة، أصيب بجروح طفيفة أيضا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارتين خلال ليل السبت الأحد على قطاع غزة على إثر إطلاق صاروخ نحو جنوب إسرائيل.

وأكد الجيش في بيان "مهاجمة وإصابة موقعين لأنشطة في الشمال والجزء الأوسط لقطاع غزة".

وجاء الهجومان، بحسب البيان، رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو جنوب إسرائيل.

وكان خمسة فلسطينيين، أربعة أطفال وسيدة، أصيبوا بجروح ليل الأربعاء الخميس من جراء ضربات جوية إسرائيلية عدة على قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وتتعثر جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أجل التوصل إلى اتفاق إطار لبدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقام كيري بجولات مكوكية بين الطرفين على مدى الشهور الماضية، ولكنها لم تسفر عن تحقيق أي تقدم.