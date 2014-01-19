تل أبيب توقف توزيع أقنعة الغاز بعد نزع كيمياوي سوريا

قررت إسرائيل، الأحد، وقف توزيع أقنعة غاز على سكانها، وهي سياسة مستمرة منذ عقود، في مؤشر على ثقة تل آبيب بنزع أسلحة سوريا الكيمياوية.

وتقوم السلطات الإسرائيلية بتوزيع الأقنعة منذ التعرض للضرب بصواريخ سكود العراقية خلال حرب الخليج عام 1991، إلا أن الترسانة الكيمياوية السورية كانت مبعث القلق الأساسي لإسرائيل في السنوات الأخيرة.

وتغير ذلك تدريجياً منذ أن وافق الرئيس السوري بشار الأسد الذي تورط في حرب أهلية وكان مهدداً بضربة عسكرية أميركية في العام الماضي، على تسليم مخزون الأسلحة الكيمياوية لديه، التي تنتهي المهلة المحددة للتخلص من الكيمياوية بنهاية يونيو.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن قرار وقف توزيع الأقنعة على جميع الإسرائيليين جاء بناء على "تقدير مؤسسة دفاعية بأن هناك تراجعا كبيرا في التهديد بإطلاق اسلحة كيمياوية على إسرائيل".

وأضاف أن توزيع الأقنعة سيتوقف بحلول فبراير المقبل وسيتم إنتاجها بعد ذلك بكميات أصغر كثيرا لصالح وكالات الإنقاذ فقط.

وكان بعض المسؤولين الإسرائيليين قد اقترحوا وقف البرنامج لأسباب اقتصادية، مشيرين إلى أن القناع الواحد يتكلف في المتوسط 100 دولار لتوزيعها على السكان البالغ عددهم نحو 8 ملايين، وأن فعاليته محدودة في التصدي لغازات الأعصاب.