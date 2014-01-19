طائرة برازيلية تهبط اضطرارياً بعد تحذير من قنبلة

دفع العثور على مذكرة بمطار بالبرازيل تحذر من وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران (تي.ايه.ام)، السلطات إلى اتخاذ قرار بهبوط الطائرة اضطراريا وإغلاق المطار لفترة وجيزة في مدينة مانوس البرازيلية بالأمازون، بحسب تقرير إخباري، الأحد.

وقال مسؤولون بالمطار، السبت، إنه عثر في دورة مياه بمطار جوسكيلينو كوبيتشيك في مدينة برازيليا على مذكرة تشير إلى وجود متفجرات على متن الرحلة رقم 3540 لشركة (تي.ايه.ام).

وأخليت الطائرة، التي كانت قد غادرت بالفعل برازيليا متجهة إلى بوا فيستا، من الركاب من خلال مخارج الطوارئ لدى هبوطها على المدرج في مطار ادواردو جوميز في مانوس.

وصرحت متحدثة باسم هيئة المطارات الوطنية بأنه أعيد فتح مطار مانوس في ساعة متأخرة من السبت، بعد تفتيش الطائرة، والتأكد من خلوها من المتفجرات.