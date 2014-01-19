قبائل يمنية توقع وثيقة لمحاربة القاعدة وتوابعها

وقعت قبائل يمنية بارزة على وثيقة معاهدة هي الأولى من نوعها على الصعيد العشائري، وذلك لمحاربة العناصر الإرهابية سواء المنضوية في إطار تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة أو غيرهما.

وشهدت محافظة البيضاء بوسط اليمن اجتماعاً عشائرياً ضم مشايخ وأعيان سبع مديريات، تشكل ضواحي مدينة رداع لمجابهة التحديات المحدقة بمنطقتهم وفي مقدمتها التهديدات الإرهابية المتواصلة، والتي جعلت من رداع ومديرياتها ساحة مفتوحة لمواجهات على الأرض ولضربات الطائرات الأميركية من دون طيار التي تتعقب عناصر القاعدة وينتج عنها في بعض المرات سقوط مدنيين أبرياء.

وخلال العام المنصرم تعرضت رداع ومديرياتها السبع لعدد من غارات الطائرات الأميركية من دون طيار كان أبرزها وأكثرها مأساوية، تلك التي وقعت في 12 ديسمبر الماضي واستهدفت موكب عرس، مما أسفر عن مقتل 16 مدنيا وجرح 20 آخرين.

وتضمنت الوثيقة التي وقع عليها زعماء قبائل رداع ومديرياتها التأكيد على "ضرورة أن تتحمل كل قبيلة ومنطقة مسؤوليتها في الحفاظ على أراضيها وعدم السماح لأي عناصر إرهابية أو مشبوهة من التمركز فيها والمرور عبرها، لأن الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة بين عناصر الجيش والأمن وأبناء المنطقة".

وشدد البيان الذي صدر عن اللقاء القبلي الموسع على "الوقوف صفاً واحداً وجنباً إلى جنب مع المؤسسة العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون والتأييد لما يقوم به الجيش والشرطة من أعمال تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار لكل أبناء المنطقة".

وفي تعليق لـ"العربية.نت" تحدث المحلل السياسي كامل الشرعبي قائلا: مثل هذه الوثيقة ولو أنها على نطاق منطقة يمنية واحدة بوسط البلاد، إلا أنها تشكل خطوة هامة ونواة لوثيقة معاهدة شاملة أو سلسلة وثائق وتعهدات عشائرية في عموم البلاد للتصدي للعناصر الإرهابية وفي مقدمتها عناصر القاعدة.

وأضاف: النطاق الجغرافي الذي تتمدد فيه القاعدة تشكل رداع، ومحافظة البيضاء بوسط البلاد جزءا منه إلى جانب أبين في الجنوب وشبوة وحضرموت شرقاً، ومأرب من الجهة الشمالية الشرقية، وبطبيعة الحال فإن إمكانيات الجيش اليمني متواضعة ولم تشهد الفترات الماضية تحقيق انتصارات حاسمة أو تطهير جذري لتلك المناطق وغيرها من العناصر الإرهابية، الأمر الذي يجعل من الأهمية بمكان حضور الدور العشائري والقبلي كون كل قبيلة تستطيع أن تضطلع بدور فاعل في إطار منطقة نفوذها.